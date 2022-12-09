Три вопроса доктору о холестерине

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о холестерине. На них отвечает врач-терапевт Анна Симбирцева.
Эффективно снизить холестерин, если он уже повышен, можно практически только при помощи статинов.
Этот риск во многом зависит от образа жизни. Например, очень важную роль играет курение, сопутствующие заболевания.
По словам врача, многое зависит от того, повышается ли у человека давление и были ли в его семье заболевания сердечно сосудистой системы.
Профилактика проблем с холестерином заключается в правильном образе жизни и питании.
По словам врача, таких мер в качестве профилактики достаточно.
Если факторов риска достаточно много, то эффективное снижение может идти препаратами липидоснижающей терапии. Там не только статины, но есть и другие препараты.
Что самое важное, такие препараты не только продлевают, но ещё сохраняют качество жизни, потому что без них могут происходить инфаркты и инсульты.
Отосклероз, это системный процесс, это отложение атеросклеротических бляшек в сосудах. Это могут быть сосуды могут головного мозга, сосуда сердца и все остальные сосуды, но вот инвалидизирующие проблемы чаще всего случаются сердцем и с мозгом.
По словам врача, часто случается, что бляшка, может быть, перекрывает всего 30% сосуда, но поверхность этой бляшки нестабильна.
Поэтому кровоток прекращается, орган, в котором находится эта артерия не кровоснабжается, например, головной мозг или часть головного мозга. И получается острое нарушение мозгового кровообращения.
Соответственно такой сценарий, что бляшка прорвалась и на нее наросли тромбоциты, значительно снижается. Такой риск при приеме статинов практически стремится к нулю.