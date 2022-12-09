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1 час назад

Три вопроса доктору о холестерине

Диана Товсепова
Симбирцева Анна Сергеевнаэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о холестерине. На них отвечает врач-терапевт Анна Симбирцева.

Три вопроса доктору о холестерине
Фото: PxherePxhere

Как снизить холестерин

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Эффективно снизить холестерин, если он уже повышен, можно практически только при помощи статинов.

Очень важно, что врач перед назначением этих препаратов, вообще видя и оценивая холестерин, будет проводить оценку сердечно-сосудистого риска. Анализ того, какова вероятность фатальных событий и наступления инвалидизирующих заболеваний инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Этот риск во многом зависит от образа жизни. Например, очень важную роль играет курение, сопутствующие заболевания.

По словам врача, многое зависит от того, повышается ли у человека давление и были ли в его семье заболевания сердечно сосудистой системы.

Есть ли профилактика

Профилактика проблем с холестерином заключается в правильном образе жизни и питании.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если условно перед нами молодой человек, который не курит или женщина (у женщин риск ниже) – то статины до периода менопаузы мы назначаем реже. Если речь про здоровый образ жизни — это физическая активность, умеренная кардио нагрузка (150 минут в неделю) и правильное питание - средиземноморский тип, когда овощей и фруктов преобладающее количество до 8–10 порций в день: рыба, морепродукты, минимальное количество трансжиров это то, что содержится в обработанном производственным фактором жирах. Например печенье, сделанное на маргарине, разные чипсы. От этого надо отказываться, а средиземноморского типа диеты надо придерживаться.
По словам врача, таких мер в качестве профилактики достаточно.


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Симбирцева Анна Сергеевна

Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина



По словам врача, таких мер в качестве профилактики достаточно.

Если факторов риска достаточно много, то эффективное снижение может идти препаратами липидоснижающей терапии. Там не только статины, но есть и другие препараты.

Статины это очень изученные препараты, обладающие прекрасным спектром эффективности, и достаточно безопасные, то есть мы знаем про нежелательные явления, но они встречаются в очень маленьком количестве случаев, и кардиолог может их предсказать. То есть там, ну и сказать, соответственно, об этом пациенту и обязательно предупреждает о том, на что надо обращать внимание, и, соответственно, это все обзванивается и решается. Поэтому статины это прекрасные препараты, которых точно не стоит бояться, которые сохраняют жизнь и продлевают её.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Что самое важное, такие препараты не только продлевают, но ещё сохраняют качество жизни, потому что без них могут происходить инфаркты и инсульты.

Может ли оторваться холестериновая бляшка

Отосклероз, это системный процесс, это отложение атеросклеротических бляшек в сосудах. Это могут быть сосуды могут головного мозга, сосуда сердца и все остальные сосуды, но вот инвалидизирующие проблемы чаще всего случаются сердцем и с мозгом.

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По словам врача, часто случается, что бляшка, может быть, перекрывает всего 30% сосуда, но поверхность этой бляшки нестабильна.

Она может повредиться условно, а для того, чтобы это повреждение убрать, у нас срабатывает механизм, туда отправляются тромбоциты и соответственно, формируется условно, как царапина на коже, фибрин и вот это вот все нарастает и перекрывает сосуд полностью.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Поэтому кровоток прекращается, орган, в котором находится эта артерия не кровоснабжается, например, головной мозг или часть головного мозга. И получается острое нарушение мозгового кровообращения.

Именно это называется инсульт или получается инфаркт миокарда. Сердце не способно работать и соответственно вот этим вот опасен неприем статинов. Потому что статины замедляют процессы атеросклероза. Мало того что бляшка не нарастает, она еще и стабилизируется, вот эта вот покрышка, так называемая, она становится стабильной, и прорваться практически нет возможности.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Соответственно такой сценарий, что бляшка прорвалась и на нее наросли тромбоциты, значительно снижается. Такой риск при приеме статинов практически стремится к нулю.

Вот соответственно, правильно говорить не оторвалась бляшка, а вот именно нарушение вот этой покрышки, нарушение целостности внутри сосуда и соответственно, она никуда не летит. На вот этом месте бляшки у нее перекрывается кровоток, потому что там идет реакция. И получается вот такой порочный круг.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина
Болезни и лекарства,
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