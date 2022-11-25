Три вопроса доктору о гепатите В

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о гепатите. На них отвечает заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Матюхина Ольга Олеговна.
Гепатит В — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, во время которого поражается печень. Вирус гепатита В крайне устойчив к высоким и низким температурам, воздействию кислой среды и ультрафиолета. Обнаружить его можно в слюне, моче, слезах и кале инфицированных. Контактно вирус гепатита В не передается, у него совсем другие пути.
Эксперт объясняет, что передается гепатит В путем попадания зараженной крови и других биологических жидкостей в организм человека или на поврежденную кожу. Также возможно заражение плода от матери, являющейся носителем вируса гепатита В.
Больные с острым вирусным гепатитом В в обязательном порядке подлежат госпитализации. Им назначается диета №5, щадящий двигательный режим, проводится симптоматическая, патогенетическая терапия, рассказала специалист.
Эксперт отмечает, что для раннего выявления вирусного гепатита В рекомендуется периодически сдавать HBsAg – антиген поверхностный гепатита В. Избегание контакта с кровью и другими биологическими жидкостями посторонних людей поможет в профилактике данного заболевания.