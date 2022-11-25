Три вопроса доктору о гепатите В

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о гепатите. На них отвечает заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Матюхина Ольга Олеговна.

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Гепатит В — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, во время которого поражается печень. Вирус гепатита В крайне устойчив к высоким и низким температурам, воздействию кислой среды и ультрафиолета. Обнаружить его можно в слюне, моче, слезах и кале инфицированных. Контактно вирус гепатита В не передается, у него совсем другие пути.

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Пути заражения и кто в группе риска, но не знает об этом

Эксперт объясняет, что передается гепатит В путем попадания зараженной крови и других биологических жидкостей в организм человека или на поврежденную кожу. Также возможно заражение плода от матери, являющейся носителем вируса гепатита В.

В группе риска находятся лица, получающие переливание крови, другие медицинские манипуляции с повреждением кожных покровов; внутривенные наркоманы, а также лица, делающие татуировки, пирсинг

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Методы лечения и их эффективность

Больные с острым вирусным гепатитом В в обязательном порядке подлежат госпитализации. Им назначается диета №5, щадящий двигательный режим, проводится симптоматическая, патогенетическая терапия, рассказала специалист.

При хроническом вирусном гепатите В в некоторых случаях по показаниям назначается противовирусная терапия. Проводится она неограниченное время и направлена на уменьшение активности вируса, но к излечению, как правило, не приводит.

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Профилактика: какие анализы сдавать и на что обратить внимание, чтобы не заразиться

Эксперт отмечает, что для раннего выявления вирусного гепатита В рекомендуется периодически сдавать HBsAg – антиген поверхностный гепатита В. Избегание контакта с кровью и другими биологическими жидкостями посторонних людей поможет в профилактике данного заболевания.

Наиболее надежным методом профилактики является вакцинация против гепатита В. По Национальному календарю прививок всем детям после рождения по схеме делают прививки против гепатита В. Взрослым же рекомендуется проведение ревакцинации.

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)