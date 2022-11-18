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4 часа назад

Три вопроса доктору о лимфостазе

Даша Краснова
Соловьева Елена Васильевнаэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о лимфостазе. На них отвечает заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Елена Соловьева.

Три вопроса доктору о лимфостазе
Фото: социальные сетисоциальные сети

Лимфостаз — это отек тканей, вызванный скоплением богатой белками жидкости, которая выводится через лимфатическую систему организма. Чаще всего болезнь поражает руки или ноги, но может также возникать в области грудной стенки, живота, шеи и половых органов.

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Симпотмы

Отеки под глазами, на руках и ногах, которые не исчезают в течение дня, постоянное чувство усталости — проснулась и уже устала, повышение потливости, возникновеение акнее на лице и на теле, изменение веса, а такэе болезненность лимфатических узлов при прощупывании моэно отнести к симптомам лимфостаза.
Соловьева Елена Васильевна
Соловьева Елена ВасильевнаЗаведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Почему возникает

Среди наиболее распространенных причин возникновения лимфостаза медики выделяют:


1) Онкологию. Если раковые клетки блокируют лимфатические сосуды, может возникнуть увеличивающаяся в размерах опухоль, растущая вблизи лимфатического узла или сосуда, вследствие чего уменьшается отток лимфатической жидкости.
2) Лучевую терапию при онкологии. Радиация способна вызвать рубцевание и воспаление лимфатических узлов или лимфатических сосудов.
3) Хирургию. При хирургическом лечении онкологии часто удаляют лимфатические узлы, чтобы проверить, распространилась ли болезнь.
4) Паразиты. В развивающихся странах в тропиках наиболее распространенной причиной лимфостаза является заражение нитевидными червями, которые закупоривают лимфатические узлы.
5) Проблема может возникнуть в результате наследственных заболеваний, при которых лимфатическая система не развивается должным образом.
Соловьева Елена Васильевна
Соловьева Елена ВасильевнаЗаведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

К факторам, которые могут повысить риск развития лимфостаза, относятся: пожилой возраст; избыточный вес или ожирение; ревматоидный или псориатический артрит.

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Можно ли вылечить лимфостаз

Лечение недуга зависит от причины и стадии заболевания и направлено на поддержание движения лимфатической жидкости, уменьшение отека и боли. Врач назначает антибиотики для предотвращения риска развития инфекций или обезболивающие препараты.

Физические процедуры при лимфостазе могут включать: физическую терапию (мягкая форма массажа для стимуляции кровообращения); многослойное компрессионное бинтование на опухших участки тела; ношение компрессионных устройств; физические упражнения, стимулирующие лимфатический дренаж.



Если нехирургические методы лечения не помогли избавиться от симптомов, то назначается хирургическое вмешательство. Может быть проведена процедура лимфатического шунтирования, соединяющая и перенаправляющая лимфатических сосуды и вены таким образом, чтобы они избегали препятствий и позволяли лимфе стекать в венозную систему организма, а также пересадка лимфатических узлов на пораженной лимфостазом области тела.
Соловьева Елена Васильевна
Соловьева Елена ВасильевнаЗаведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»
Болезни и лекарства,Елена Соловьева,
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