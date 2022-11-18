Три вопроса доктору о лимфостазе



1) Онкологию. Если раковые клетки блокируют лимфатические сосуды, может возникнуть увеличивающаяся в размерах опухоль, растущая вблизи лимфатического узла или сосуда, вследствие чего уменьшается отток лимфатической жидкости.

2) Лучевую терапию при онкологии. Радиация способна вызвать рубцевание и воспаление лимфатических узлов или лимфатических сосудов.

3) Хирургию. При хирургическом лечении онкологии часто удаляют лимфатические узлы, чтобы проверить, распространилась ли болезнь.

4) Паразиты. В развивающихся странах в тропиках наиболее распространенной причиной лимфостаза является заражение нитевидными червями, которые закупоривают лимфатические узлы.

5) Проблема может возникнуть в результате наследственных заболеваний, при которых лимфатическая система не развивается должным образом.



Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»