Три вопроса доктору о лимфостазе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о лимфостазе. На них отвечает заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Елена Соловьева.
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Лимфостаз — это отек тканей, вызванный скоплением богатой белками жидкости, которая выводится через лимфатическую систему организма. Чаще всего болезнь поражает руки или ноги, но может также возникать в области грудной стенки, живота, шеи и половых органов.
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Симпотмы
Отеки под глазами, на руках и ногах, которые не исчезают в течение дня, постоянное чувство усталости — проснулась и уже устала, повышение потливости, возникновеение акнее на лице и на теле, изменение веса, а такэе болезненность лимфатических узлов при прощупывании моэно отнести к симптомам лимфостаза.
Среди наиболее распространенных причин возникновения лимфостаза медики выделяют:
1) Онкологию. Если раковые клетки блокируют лимфатические сосуды, может возникнуть увеличивающаяся в размерах опухоль, растущая вблизи лимфатического узла или сосуда, вследствие чего уменьшается отток лимфатической жидкости. 2) Лучевую терапию при онкологии. Радиация способна вызвать рубцевание и воспаление лимфатических узлов или лимфатических сосудов. 3) Хирургию. При хирургическом лечении онкологии часто удаляют лимфатические узлы, чтобы проверить, распространилась ли болезнь. 4) Паразиты. В развивающихся странах в тропиках наиболее распространенной причиной лимфостаза является заражение нитевидными червями, которые закупоривают лимфатические узлы. 5) Проблема может возникнуть в результате наследственных заболеваний, при которых лимфатическая система не развивается должным образом.
Лечение недуга зависит от причины и стадии заболевания и направлено на поддержание движения лимфатической жидкости, уменьшение отека и боли. Врач назначает антибиотики для предотвращения риска развития инфекций или обезболивающие препараты.
Физические процедуры при лимфостазе могут включать: физическую терапию (мягкая форма массажа для стимуляции кровообращения); многослойное компрессионное бинтование на опухших участки тела; ношение компрессионных устройств; физические упражнения, стимулирующие лимфатический дренаж.
Если нехирургические методы лечения не помогли избавиться от симптомов, то назначается хирургическое вмешательство. Может быть проведена процедура лимфатического шунтирования, соединяющая и перенаправляющая лимфатических сосуды и вены таким образом, чтобы они избегали препятствий и позволяли лимфе стекать в венозную систему организма, а также пересадка лимфатических узлов на пораженной лимфостазом области тела.