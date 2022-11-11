Три вопроса доктору о склерозе

Склероз - достаточно обширный термин. Он бывает боковой, боковой первичный, бывает рассеянный. Но чаще всего речь идет о старческом склерозе. Это сочетание терминологии, процесс, который приводит к определенным изменениям. В отношении старческого склероза я бы употреблял термин атеросклероз. Атеросклероз сосудов головного мозга может привести к тому, что человек что-то забывает или не помнит. Это возрастная особенность, которая характерна практически для всех.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог