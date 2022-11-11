Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
41 минуту назад

Три вопроса доктору о склерозе

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о склерозе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Три вопроса доктору о склерозе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Какие существуют виды склероза?

Видео дня
Склероз - достаточно обширный термин. Он бывает боковой, боковой первичный, бывает рассеянный. Но чаще всего речь идет о старческом склерозе. Это сочетание терминологии, процесс, который приводит к определенным изменениям. В отношении старческого склероза я бы употреблял термин атеросклероз. Атеросклероз сосудов головного мозга может привести к тому, что человек что-то забывает или не помнит. Это возрастная особенность, которая характерна практически для всех.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Заподозрить наличие склероза можно по следующим симптомам:

  • появление боли за грудиной, одышки, частых головных болей;
  • шум в ушах;
  • снижение работоспособности;
  • ощущения стресса, депрессии;
  • беспричинное повышение артериального давления;
  • нарушение памяти;
  • болезненные ощущения в ногах, отеки, онемение;
  • боли в области спины, которая отдает в ноги.

Способы профилактики склероза?

Людям старшей возрастной группы я бы рекомендовал снижение сердечно-сосудистых рисков, прием препаратов от давления, тромбов, холестерина, контроль артериального давления, сахара, холестерина, прием антигипоксантов. Это поможет человеку хорошо себя поддерживать.

Профилактика — это здоровый образ жизни, слушать врачей, проходить регулярные обследования, бороться с появлением гипоксии.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Склероз нельзя лечить?

Если вам кажется, что ваши близкие старшей возрастной группы начинают что-то забывать, становятся немножко странными, нужно обязательно проконсультироваться у врача психиатра и невролога
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Лечение атеросклероза консервативное. Оно включает медикаментозную терапию, в том числе для коррекции скачков артериального давления. Также врачи часто назначают статины, фибраты, секвестры желчных кислот с той целью, чтобы снизить показатели значения холестериновых бляшек.

Если заболевание запущено и существует прямая угроза жизни, требуется оперативное вмешательство.

Три вопроса доктору о бруцеллезе

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители