Три вопроса доктору о склерозе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о склерозе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
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Какие существуют виды склероза?
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Склероз - достаточно обширный термин. Он бывает боковой, боковой первичный, бывает рассеянный. Но чаще всего речь идет о старческом склерозе. Это сочетание терминологии, процесс, который приводит к определенным изменениям. В отношении старческого склероза я бы употреблял термин атеросклероз. Атеросклероз сосудов головного мозга может привести к тому, что человек что-то забывает или не помнит. Это возрастная особенность, которая характерна практически для всех.
Заподозрить наличие склероза можно по следующим симптомам:
появление боли за грудиной, одышки, частых головных болей;
шум в ушах;
снижение работоспособности;
ощущения стресса, депрессии;
беспричинное повышение артериального давления;
нарушение памяти;
болезненные ощущения в ногах, отеки, онемение;
боли в области спины, которая отдает в ноги.
Способы профилактики склероза?
Людям старшей возрастной группы я бы рекомендовал снижение сердечно-сосудистых рисков, прием препаратов от давления, тромбов, холестерина, контроль артериального давления, сахара, холестерина, прием антигипоксантов. Это поможет человеку хорошо себя поддерживать.
Профилактика — это здоровый образ жизни, слушать врачей, проходить регулярные обследования, бороться с появлением гипоксии.
Лечение атеросклероза консервативное. Оно включает медикаментозную терапию, в том числе для коррекции скачков артериального давления. Также врачи часто назначают статины, фибраты, секвестры желчных кислот с той целью, чтобы снизить показатели значения холестериновых бляшек.
Если заболевание запущено и существует прямая угроза жизни, требуется оперативное вмешательство.