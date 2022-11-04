Три вопроса доктору о бруцеллезе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о бруцеллезе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Заражение зачастую происходит при употреблении молока, особенно козьего, не прошедшего термической обработки. При употреблении коровьего молока и продуктов из него заболевание встречается реже. Если мы говорим о сельской местности, заражение может произойти даже просто при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш. Возбудитель попадает в организм через микротравмы кожи.
Принципы и методы терапии зависят от формы заболевания. Противомикробная терапия подходит для лечения остросептических форм. При хроническом заболевании значение имеет вакцинотерапия, также используются антибиотики.
Эксперт подчеркнул, что одной из главных задач людей, в особенности тех, кто часто контактирует с животными, является профилактика заболевания.
Она заключается прежде всего в использовании спецодежды во время контактов с животными, тщательной гигиене и контроле за термической обработкой продуктов.