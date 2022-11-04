Три вопроса доктору о бруцеллезе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о бруцеллезе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Что это за болезнь и как происходит заражение

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Бруцеллез — инфекционно-аллергическая болезнь с многообразными путями передачи. Характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата, половых органов и нервной системы. Зачастую врачи регистрируют выраженную лихорадку. К сожалению, это заболевание носит длительный рецидивирующий характер. Вообще, это заболевание распространено в регионах, где развито животноводство. И, фактически, почти у всех животных регистрируется это заболевание.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Заражение зачастую происходит при употреблении молока, особенно козьего, не прошедшего термической обработки. При употреблении коровьего молока и продуктов из него заболевание встречается реже. Если мы говорим о сельской местности, заражение может произойти даже просто при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш. Возбудитель попадает в организм через микротравмы кожи.

Чем опасно заболевание и как его лечить

По симптоматике сложно сказать однозначно, потому что существует множество симптомов: от развития интоксикации до развития головной боли и диареи. Основные симптомы - наличие лихорадки, потливость и боли в суставах. Это основные симптомы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Принципы и методы терапии зависят от формы заболевания. Противомикробная терапия подходит для лечения остросептических форм. При хроническом заболевании значение имеет вакцинотерапия, также используются антибиотики.

Способы профилактики

Эксперт подчеркнул, что одной из главных задач людей, в особенности тех, кто часто контактирует с животными, является профилактика заболевания.