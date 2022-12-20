Опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

«Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой. В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы. Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом», — резюмировала специалист, добавив, что, обнаружив симптомы, крайне важно своевременно обратиться к врачу.