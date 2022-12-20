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3 часа назад

Эксперт Малиновская перечислила опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

Катерина Саломе

О болезнях щитовидной железы можно узнать, наблюдая за состоянием. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская перечислила в беседе с «Мослентой» ряд симптомов, указывающих на проблемы в работе органа.

Опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы
Фото: Adobe StockAdobe Stock

Специалист рассказала, что тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые синтезирует щитовидка, отвечают за функционирование всех систем в целом. От их количества зависит психическое здоровье, обмен веществ, работа репродуктивной системы, уточнила она.

«Любой сбой в выработке этих гормонов — как их избыток, так и их недостаток — сказывается на нашем самочувствии», — подчеркнула Малиновская.

4 привычки, которые убивают щитовидную железу

Гипотиреоз — состояние, при котором эти гормоны в дефиците, объяснила эксперт. Для него, по словам Малиновской, характерны такие симптомы, как сильная усталость, чрезмерный набор веса, упадок сил и депрессия, постоянное ощущение холода, проблемы памятью, чрезмерное выпадение волос, нарушение менструального цикла и бессонница.

«Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой. В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы. Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом», — резюмировала специалист, добавив, что, обнаружив симптомы, крайне важно своевременно обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, что названа распространенная привычка, уничтожающая щитовидную железу.

Новости,Ольга Малиновская,
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