4 привычки, которые убивают щитовидную железу

Щитовидная железа отвечает за ряд важных процессов в организме человека. Вот почему так важно следить за ее здоровьем: проблемы с этим органом могут спровоцировать череду серьезных проблем со всем организмом. Подробнее о том, какие привычки вредят щитовидке – в материале "Рамблера".

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Отказ от жиров

Организму необходимы полезные мононенасыщенные жиры. Для щитовидной железы в частности они являются топливом. Точно так же, как и для мозга. Вот почему так важно включать в свой рацион жирную рыбу, орехи, яйца, авокадо и оливковое масло.

Злоупотребление соей

В разумных количествах соя может быть полезна для здоровья. Но если излишне налегать на этот продукт, можно спровоцировать гипотиреоз – эндокринную патологию, при которой щитовидная железа не может вырабатывать достаточное количество гормонов.

Курение

Табак способствует выработке гормонов щитовидной железы, а потому может привести к гипертиреозу. Вдобавок к этому, токсичные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, мешают усвоению йода, что также чревато проблемами с щитовидной железой.

Много "легких" углеводов