Онколог оценила продолжительность жизни после удаления щитовидки

В случае серьезных нарушений в работе щитовидной железы или про образовании опухолей орган могут удалить. Онколог, заведующая отделением радионуклидной терапии Института ядерной медицины Светлана Кот рассказала о продолжительности жизни после такой операции. Ее слова приводит Lenta.ru.

Щитовидная железа отвечает за выработку тиреоидных гормонов, поэтому после ее удаления организм перестает получать их, отметила доктор. Поэтому, по словам врача, пациентам придется придерживаться гормонозамещающей терапии.

"Тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани. При грамотно подобранной терапии человек может вести нормальный образ жизни", — подчеркнула эксперт.

Онколог заверила, что при соблюдении всех правил пациент сможет прожить еще долгие годы после удаления органа. Так, нужно будет продолжать терапию, вести здоровый образ жизни, избегать прямых солнечных лучей и резких перепадов температур.