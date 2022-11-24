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5 часов назад

Терапевт Романенко предостерегла россиян от самолечения БАДами

Мира Маркина

Забота о собственном здоровье иногда может принести вред. О некоторых ситуациях, в которых пациенты оказываются по своей вине, “Москве 24” рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Названа распространенная привычка, уничтожающая щитовидную железу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт предостерегла от самостоятельного назначения йодосодержащих препаратов без обследований и рекомендаций лечащего врача. Прием таких лекарств без необходимости нарушает нормальную работу щитовидной железы и приводит к гипотиреозу.

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Также врач напомнила, что гиперактивность щитовидной железы искусственно ускоряет все процессы в организме. Ощущение жара, частое сердцебиение, повышение артериального давления, снижение веса, диарея, эндокринная офтальмопатия (или пучеглазие) – эти симптомы могут сигнализировать о начавшемся заболевании.

При этом дальнейший прием препаратов йода без лечения гипотиреоза чреват серьезными проблемами.

“Формируется тиреотоксическое сердце. Здесь уже ситуация способна выйти из-под контроля, и это может представлять опасность для жизни”, – подчеркнула терапевт.

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