Невролог раскрыл неочевидную причину головной боли

Невролог Виктор Шахович в беседе с радио Sputnik раскрыл неочевидную причину, которая может провоцировать головную боль.
По словам медика, необъяснимая головная боль может быть вызвана избыточным весом. При ожирении нарушается кровоснабжение мозга, что ведет к головной боли.
Чтобы узнать, связана ли головная боль с лишними килограммами, нужно сдать кровь на липидный, жировой состав и свертывающие факторы, пояснил невролог:
"Также необходимо провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование сосудов, чтобы не допустить развития атеросклероза".
Если выяснится, что причиной головной боли является ожирение, важно нормализовать уровень холестерина, жировой состав крови и ее текучесть, подчеркнул Шахович. Как отметил эксперт, обезболивающие в таком случае могут оказаться бессильны.
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