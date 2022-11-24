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1 час назад

Невролог Шахович раскрыл неочевидную причину головной боли

Мира Маркина

Невролог Виктор Шахович в беседе с радио Sputnik раскрыл неочевидную причину, которая может провоцировать головную боль.

Невролог раскрыл неочевидную причину головной боли
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, необъяснимая головная боль может быть вызвана избыточным весом. При ожирении нарушается кровоснабжение мозга, что ведет к головной боли.

Невролог назвала симптомы развития деменции

Чтобы узнать, связана ли головная боль с лишними килограммами, нужно сдать кровь на липидный, жировой состав и свертывающие факторы, пояснил невролог:

"Также необходимо провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование сосудов, чтобы не допустить развития атеросклероза".

Если выяснится, что причиной головной боли является ожирение, важно нормализовать уровень холестерина, жировой состав крови и ее текучесть, подчеркнул Шахович. Как отметил эксперт, обезболивающие в таком случае могут оказаться бессильны.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как быстро облегчить боль в спине без невролога.

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