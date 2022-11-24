Невролог раскрыл неочевидную причину головной боли

Невролог Виктор Шахович в беседе с радио Sputnik раскрыл неочевидную причину, которая может провоцировать головную боль.

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По словам медика, необъяснимая головная боль может быть вызвана избыточным весом. При ожирении нарушается кровоснабжение мозга, что ведет к головной боли.

Чтобы узнать, связана ли головная боль с лишними килограммами, нужно сдать кровь на липидный, жировой состав и свертывающие факторы, пояснил невролог:

"Также необходимо провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование сосудов, чтобы не допустить развития атеросклероза".