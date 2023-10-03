Для изжоги характерны жжение в груди и в горле, а также неприятный, кислый привкус во рту. Как избежать ее появления, "Аргументам и Фактам" рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

По словам специалиста, спровоцировать приступ изжоги могут острые супы, соусы, продукты с большим содержанием специй и жира. В последнем случае речь идет в том числе о блюдах, приготовленных во фритюре.

Также не рекомендуется злоупотреблять апельсинами, лимонами и грейпфрутами, а также соками из этих продуктов. По словам врача, они могут повысить кислотность в желудке и способствовать изжоге.

Еще одним неочевидным продуктом, который может представлять опасность, является мята. Как само растение, так и блюда с ним могут расслабить нижний сфинктер пищевода, способствуя обратному выбросу кислоты, предупредил гастроэнтеролог.