Гастроэнтеролог Андрей Харитонов поделился информацией о влиянии COVID-19 на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Его слова приводит "Комсомольская правда".

По его словам, многие люди, даже переболевшие в легкой форме, сообщают о проблемах с ЖКТ. Влияние на ЖКТ можно объяснить двояко: с одной стороны, собственные действия людей, такие как самолечение и прием лишних лекарств, могут вредить органам пищеварения, включая печень. С другой стороны, сам вирус также может вызывать повреждение клеток желудка и кишечника, что может привести к нарушениям пищеварения.

Следует отметить, что после перенесенного COVID-19 повышается риск развития функциональных нарушений ЖКТ, таких как функциональная диспепсия (ФД) и синдром раздраженного кишечника (СРК). Эти нарушения характеризуются сбоем в работе органов пищеварения, несмотря на то, что сами органы не повреждены.

Доктор Харитонов советует вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения и развития нарушений ЖКТ после болезни. Он также подчеркивает важность избегать самолечения и приема антибиотиков без назначения врача. Относительно питания, увеличение поступления белка в организм может быть разумным, но не является панацеей для восстановления ЖКТ. Пробиотики, хотя могут быть полезными для некоторых пациентов, не всегда эффективны для восстановления микрофлоры кишечника.

Врач также подчеркивает, что правильное питание, включая пищевые волокна из овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов, является ключевым фактором в восстановлении микрофлоры ЖКТ.