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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за 28 дней на 63%

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за 28 дней выросла на 63%
© Unsplash

О росте числа госпитализаций с диагностированным COVID-19 сообщили 16 европейских стран. В их числе Греция, Ирландия, Мальта и Нидерланды. В целом в Европе заболеваемость за 2 недели выросла на 12%.

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"Мы наблюдаем вызывающую обеспокоенность тенденцию роста числа госпитализаций в ряде стран, прежде всего в Европе", – приводятся слова эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове.

Она обратила внимание, что вирус SARS-CoV-2 не имеет сезонного характера, и в его поведении отсутствует предсказуемость.

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