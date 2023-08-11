Эпидемиолог объяснил внезапный рост заболеваемости COVID-19

Биологическая задача вируса– распространяться и заразить как можно больше людей, поэтому у него все время происходят мутации. Определенные мутации могут позволять обходить уже сформировавшийся иммунитет. Новый вариант вируса распространяется сейчас по всему миру. И в этом заключается причина, почему число заболеваний резко увеличилось за последний месяц, - рассказал Покровский.