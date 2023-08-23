Вирусолог рассказал, требуется ли массовая вакцинация от COVID-19

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции с разрешения врача следует людям старшего возраста, иммунодефицитным больным и диабетикам с тяжелой формой заболевания. Об этом "Национальной службе новостей" сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Всем остальным гражданам вакцинация не требуется, отметил специалист. Он сослался на предписания Всемирной организации здравоохранения и национальные документы, согласно которым вакцинироваться целесообразно только находящимся в "группе риска" людям.

Он также рассказал, что всплеск заболеваемости продлится 1-1,5 месяца с учетом обширной территории России, а пиковые волны будут приходить раз в 5-6 месяцев.

"Если не произойдет каких-то неприятных рекомбинаций с тяжелыми формами коронавируса, <...> то COVID-19 будет скатываться примерно к той же ситуации, которую мы с вами оцениваем как ОРВИ или ОРЗ", – рассказал Чепурнов.

Профессор объяснил, что в их основе лежит спектр различных вирусов, которые, вероятно, когда-то тоже представляли опасность, но со временем превратились в "бытовые" вирусы.