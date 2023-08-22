Роспотребнадзор: коронавирус стал сезонной осенней инфекцией

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что COVID-19 всё больше приобретает черты сезонной осенне-зимней инфекции. В этот период увеличивается количество заболеваний.

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Как отмечается, конец лета-начало осени — период подъёма заболеваемости респираторными вирусами. Отчасти это объясняется массовым возвращением людей из отпусков, у школьников и студентов заканчиваются каникулы.

За последнюю неделю в России заболеваемость коронавирусом увеличилась на 16,1%.

«COVID-19 всё больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растёт, а летом снижается», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.