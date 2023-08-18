"В настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень заражения из-за сокращения тестирования во всем мире. В течение этого 28-дневного периода 44% стран сообщили ВОЗ хотя бы об одном случае заболевания", – говорится в сообщении организации.