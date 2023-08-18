ВОЗ: заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в мире выросла на 63% за 28 дней
Число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 63% за 28 дней. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
За 4 недели, в период с 17 июля по 13 августа, COVID-19 заразились около 1,4 миллиона человек. При этом смертность от заболевания повсеместно уменьшилась.
"В настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень заражения из-за сокращения тестирования во всем мире. В течение этого 28-дневного периода 44% стран сообщили ВОЗ хотя бы об одном случае заболевания", – говорится в сообщении организации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении в мире нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции с наименованием EG.5.
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