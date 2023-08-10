Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении в мире нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции с наименованием EG.5. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на сведения учреждения.

Согласно пресс-релизу ВОЗ, он отнесен к категории "вариантов, представляющих интерес" (VOI). До сих пор EG.5 был определен как "вариант, находящийся под наблюдением" (VUM), то есть уровень связанного с ним риска для здоровья людей считался менее высоким.

Отмечается, что сообщения о новой вариации COVID-19 поступили еще 17 февраля 2023 года.