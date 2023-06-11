Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о самых опасных последствиях длительного коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, самыми тяжелыми последствиями затяжного COVID-19, согласно последним исследованиям, являются сосудистые патологии, нарушение нервной деятельности и астенический синдром.

Как объяснил врач-терапевт, длительный коронавирус поражает нервное волокно. У человека могут появиться нарушения памяти, бессонница, рассеянность, слабость и повышенная утомляемость.