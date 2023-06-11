Терапевт Кондрахин назвал самые опасные последствия затяжного коронавируса
Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о самых опасных последствиях длительного коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам медика, самыми тяжелыми последствиями затяжного COVID-19, согласно последним исследованиям, являются сосудистые патологии, нарушение нервной деятельности и астенический синдром.
Как объяснил врач-терапевт, длительный коронавирус поражает нервное волокно. У человека могут появиться нарушения памяти, бессонница, рассеянность, слабость и повышенная утомляемость.
Еще одно опасное осложнение - нарушение ритма сердца.
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