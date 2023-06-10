Диетолог развеяла популярный миф о лечении ангины

Диетолог Стародубова развеяла популярный миф о лечении ангины
Диетолог Антонина Стародубова в беседе с "Лентой.ру" развеяла самый популярный миф о лечении ангины.
По словам медика, пациентам с данным заболеванием не рекомендуется употреблять мороженое:
"Холодные продукты могут лишь в небольшой степени снять воспаление и оттек, но никаким образом не могут повлиять на выздоровление", – подчеркнула врач.
Медик также уточнила, что лечение любых недугов должно быть комплексным. Рекомендации по рациону зависят от тяжести заболевания, стадии его протекания, осложнений и сопутствующих заболеваний.
Чтобы лечение было быстрым и грамотным, необходимо обращаться к специалисту при появлении первых симптомов.
В заключение диетолог добавила, что при ангине в рационе должны преобладать легкоусвояемые продукты. При сильной боли в горле необходимо дополнительно измельчать пищу.
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