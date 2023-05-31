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Нарколог Холдин опроверг три мифа об отказе от курения

Избавиться от привычки курить невозможно в один миг, а резко отказываться от табака не вредно. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в интервью News.ru прокомментировал три главных заблуждения, связанных с отказом от курения.

По словам специалиста, человек, который серьезно настроен бросить курить, предпринимает минимум пять попыток, прежде чем добивается успеха. При этом резко отказываться от привычки не вредно, как принято считать. Виталий Холдин рекомендует сразу прекращать курить табак и уверяет, что в организме начинаются положительные процессы уже через считанные часы.

Не стоит думать, что электронные сигареты не так опасны, как обыкновенные. Помимо никотиновой зависимости, у человека появляется риск серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

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Холдин также подчеркнул, что электронные сигареты существуют сравнительно недавно. За это время медицина не успела изучить, как они влияют на здоровье человека в течение пяти, десяти или двадцати лет.

Ранее "Рамблер" давал рекомендации тем, кто бросает курить.

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