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Нарколог Масякин дал рекомендации при отказе от курения

При отказе от курения важно не только избавиться от самой вредной привычки, но и изменить питание. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

Нарколог дал рекомендации при отказе от курения
© unsplash.com

Эксперт подчеркнул, что перед прекращением курения желательно проконсультироваться с врачом. Это позволит получить разъяснения о возможных причинах набора веса в начале отказа от табака и рекомендации по низкокалорийной диете и подсчету калорий.

Привычки, которые снижают риск деменции

Масякин также отметил, что некоторые фрукты и овощи могут помочь контролировать вес. Они имеют низкую энергетическую плотность и богаты пищевыми волокнами. Поэтому при отказе от курения важно уделить внимание растительной пище, добавил специалист.

Ранее мы писали о том, что онколог назвал смертельную опасность курения вейпов.

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