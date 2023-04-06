$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Невролог Щербакова перечислила привычки, которые снижают риск деменции

Мира Маркина

Невролог, цефалголог Татьяна Щербакова раскрыла привычки, которые помогут снизить риск деменции. Об этом сообщает Life.ru.

Прежде всего медик рекомендовала следить за показателями артериального давления, глюкозы в крови и холестерина. Поскольку именно эти факторы могут спровоцировать риск развития недуга.

Кроме того, для профилактики деменции Щербакова посоветовала исключить вредные привычки, обеспечить здоровый сон, не пренебрегать спортом, а также избегать стрессовых ситуаций.

Врачи нашли области мозга, страдающие от кровяного давления и связанные с деменцией

Не лишним будет также отводить время на умственную активность и самообразование.

Ранее "Рамблер" рассказывал о приятной привычке, которая может вызвать деменцию.

Новости,Видео,Татьяна Щербакова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий