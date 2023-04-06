Невролог, цефалголог Татьяна Щербакова раскрыла привычки, которые помогут снизить риск деменции. Об этом сообщает Life.ru.

Прежде всего медик рекомендовала следить за показателями артериального давления, глюкозы в крови и холестерина. Поскольку именно эти факторы могут спровоцировать риск развития недуга.

Кроме того, для профилактики деменции Щербакова посоветовала исключить вредные привычки, обеспечить здоровый сон, не пренебрегать спортом, а также избегать стрессовых ситуаций.

Не лишним будет также отводить время на умственную активность и самообразование.