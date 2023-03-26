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2 часа назад

Приятная привычка, которая на самом деле может вызвать деменцию

Мира Маркина

Деменция – серьезное когнитивное заболевание, против которого ученые по сей день не могут найти лекарства. Деменцию нельзя остановить полностью, но ее можно замедлить, особенно, если обнаружить заболевание на ранней стадии.

Приятная привычка, которая на самом деле может вызвать деменцию
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Немногие догадываются об этом, но деменцию нередко провоцируют самые неожиданные вещи. Подробнее об одной из таких вещей – в материале "Рамблера".

Не так давно в китайском издании Sina появились результаты крупного исследования ученых из Калифорнийского университета. На протяжении 14 лет эксперты наблюдали за 1400 добровольцами и фиксировали изменения в их работе мозга под влиянием одного фактора – дневного сна.

76% испытуемых ежегодно должны были увеличивать продолжительность дневного сна на 11 минут. В итоге они довели частоту "пересыпов" от трех до пяти раз в неделю. При этом остальные добровольцы жили, как прежде.

В конце эксперимента исследователи выяснили, что у 24% добровольцев появилась предрасположенность к болезни Альцгеймера. По мнению экспертов, это связано с долгим отдыхом в дневное время: те, кто регулярно спал после обеда больше часа, оказались на 40% больше подвержены старческому слабоумию, чем те, кто тратил на это меньше 60 минут в день.

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При этом ученые также подчеркнули, что дневной сон – отнюдь не единственный фактор, провоцирующий деменцию. Поскольку все испытуемые были в зрелом возрасте, они также подвергались другим фактором, влияющим на развитие заболевания.

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