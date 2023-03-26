Приятная привычка, которая на самом деле может вызвать деменцию

Деменция – серьезное когнитивное заболевание, против которого ученые по сей день не могут найти лекарства. Деменцию нельзя остановить полностью, но ее можно замедлить, особенно, если обнаружить заболевание на ранней стадии.

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Немногие догадываются об этом, но деменцию нередко провоцируют самые неожиданные вещи. Подробнее об одной из таких вещей – в материале "Рамблера".

Не так давно в китайском издании Sina появились результаты крупного исследования ученых из Калифорнийского университета. На протяжении 14 лет эксперты наблюдали за 1400 добровольцами и фиксировали изменения в их работе мозга под влиянием одного фактора – дневного сна.

76% испытуемых ежегодно должны были увеличивать продолжительность дневного сна на 11 минут. В итоге они довели частоту "пересыпов" от трех до пяти раз в неделю. При этом остальные добровольцы жили, как прежде.

В конце эксперимента исследователи выяснили, что у 24% добровольцев появилась предрасположенность к болезни Альцгеймера. По мнению экспертов, это связано с долгим отдыхом в дневное время: те, кто регулярно спал после обеда больше часа, оказались на 40% больше подвержены старческому слабоумию, чем те, кто тратил на это меньше 60 минут в день.