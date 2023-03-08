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1 час назад

Невролог Мацокин назвал ранний признак деменции

Мира Маркина

Депрессия — признак, который уже на ранних этапах выдает деменцию. Особое внимание на такое состояние стоит обращать у пожилых людей. Об этом невролог Игорь Мацокин рассказал агентству "Прайм".

Невролог Мацокин назвал ранний признак деменции
Фото: PxherePxhere

Специалист пояснил, что люди пожилого возраста часто не могут объективно оценить свое состояние, а близкие путают симптомы депрессии с особенностями характера или возраста. В итоге медицинская помощь, когда за ней обращаются, оказывается несвоевременной.

Мацокин призвал быть внимательнее к психологическому состоянию людей, которым больше 65 лет. По его словам, если выявить деменцию на ранней стадии и вовремя начать лечение, можно замедлить развитие заболевания на 8-10 лет.

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Чтобы диагностировать деменцию, врачи проводят детальное нейропсихологическое тестирование. Когда болезнь подтверждается, устанавливают ее причину с помощью проводят МРТ головного мозга, исследования крови, а также УЗИ артерий головы и шеи.

Предотвратить или отсрочить деменцию поможет здоровый образ жизни, наплмнил доктор. Важно следить за весом, не курить, разумно употреблять алкоголь и правильно питаться минимум со средних лет.

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