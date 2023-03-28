Ученые определили, какие области мозга, могут способствовать снижению умственных способностей и появлению деменции, если будут повреждены высоким кровяным давлением. Об этом пишет Европейское общество кардиологов.

Высокое кровяное давление встречается у 30% людей во всем мире, способствует слабоумию и нарушению функции мозга. При этом ученые не знали, как именно это происходит и с повреждением каких частей мозга это связано. Томаш Гузик из Эдинбургского университета и его коллеги выяснили, как протекает этот процесс и какие части мозга повреждаются.

Ученые работали с данными МРТ головного мозга более 30 тысяч людей, которые участвовали в исследовании Британского биобанка, а также с результатами анализа генома и данными медицинского обследования людей.

Исследование показало, что, когда в девяти частях мозга происходили изменения, более высоким становилось кровяное давление и ухудшались когнитивные функции. Среди этих частей мозга скорлупа, которая отвечает за регулирование движений и влияет на типы обучения; передний таламический путь, передняя часть лучистого венца и передняя часть внутренней капсулы. Эти области по-разному отвечают за передачу сигналов между частями мозга. При участии таламического пути человек планирует рутину, а другие две области помогают принимать решения и управлять эмоциями.

Когда в перечисленных областях фиксировали изменения, объем мозговой ткани и площадь поверхности коры становились меньше. При этом ослабевали связи между частями мозга и он становился менее активным.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты позволят разработать методы, с помощью которых можно будет предотвращать деменцию.