Онколог Серяков назвал смертельную опасность курения вейпов
Онколог, гематолог Александр Серяков заявил, что курение вейпов может привести к развитию рака легких, гортани, почек и других органов. Слова медика приводит "Газета.Ru".
По словам врача, вред от курения вейпов сопоставим с обычными сигаретами. Ошибочно считать, что они менее вредные. И при курении сигарет, и при курении вейпов медики отмечают повреждение кровеносных сосудов в организме, низкий уровень кислорода в клетках, а также слишком повышенную жесткость сосудистой стенки.
"Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению давления, риску развития инфаркта и инсульта, когнитивных нарушений", — предупредил врач.
Во время курения вейпа нагреваются глицерин и пропиленгликоль, в результате чего образуются опасные соединения, которые выделяют формальдегид — канцероген первой группы. Как объяснил врач-онколог, это вещество повышает риск развития онкологических заболеваний.