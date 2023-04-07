$79.50+0.1487.10+0.37

Онколог Серяков назвал смертельную опасность курения вейпов

Онколог, гематолог Александр Серяков заявил, что курение вейпов может привести к развитию рака легких, гортани, почек и других органов. Слова медика приводит "Газета.Ru".

По словам врача, вред от курения вейпов сопоставим с обычными сигаретами. Ошибочно считать, что они менее вредные. И при курении сигарет, и при курении вейпов медики отмечают повреждение кровеносных сосудов в организме, низкий уровень кислорода в клетках, а также слишком повышенную жесткость сосудистой стенки.

"Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению давления, риску развития инфаркта и инсульта, когнитивных нарушений", — предупредил врач.

Во время курения вейпа нагреваются глицерин и пропиленгликоль, в результате чего образуются опасные соединения, которые выделяют формальдегид — канцероген первой группы. Как объяснил врач-онколог, это вещество повышает риск развития онкологических заболеваний.

Онколог раскрыл неочевидный симптом рака яичников

Ранее иммунолог Крючков перечислил первые признаки укуса клеща.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий