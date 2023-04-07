Онколог, гематолог Александр Серяков заявил, что курение вейпов может привести к развитию рака легких, гортани, почек и других органов. Слова медика приводит "Газета.Ru".

По словам врача, вред от курения вейпов сопоставим с обычными сигаретами. Ошибочно считать, что они менее вредные. И при курении сигарет, и при курении вейпов медики отмечают повреждение кровеносных сосудов в организме, низкий уровень кислорода в клетках, а также слишком повышенную жесткость сосудистой стенки.