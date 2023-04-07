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3 часа назад

Иммунолог Крючков перечислил первые признаки укуса клеща

Мира Маркина

Недомогание и высокая температура при возможности контакта с клещом должны насторожить. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков в интервью "Ленте.ру".

Наиболее характерные реакции на укус клеща — общее недомогание и сильное повышение температуры. Если спустя непродолжительное время после возможного укуса клеща появились такие симптомы, необходимо обратиться к врачу и предупредить, что вероятная причина плохого самочувствия — клещ.

Если избежать контакта с насекомым невозможно, то после каждого пребывания там, где оно водится, важно проверять, нет ли на коже клещей: уже кусающих или потенциально способных это сделать. Если обнаружится клещ, который продолжает питаться, необходимо аккуратно удалить его с помощью специальных техник, а после незамедлительно обратиться к врачу, напоминает Николай Крючков.

Что такое подкожный клещ и как от него избавиться

Удаленного клеща нужно упаковать во флакон или пробирку и сдать на анализ. Это позволит проверить, заражено насекомое или нет.

В России обитают клещи разных видов. Многие из них переносят инфекции, например болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Ранее гастроэнтеролог объяснила сезонное обострение болезней ЖКТ.

Новости,Видео,Николай Крючков,
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