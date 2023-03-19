Онколог раскрыл неочевидный симптом рака яичников

Среди раков гинекологической сферы у рака яичников самая большая смертность. Неочевидные симптомы этой разновидности онкологических заболеваний перечислил онколог Андрей Воpобьев. Его слова приводит «МедикФорум».

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Специалист отметил, что диагностировать рак яичников непросто из-за того, что его симптомы легко перепутать с другими заболеваниями. Об этом онкологическом заболевании может свидетельствовать частое вздутие живота, так как больные клетки распространяются через брюшную полость и могут блокировать отток лимфы, уточнил врач.

Другими симптомами, по словам эксперта, служат боль в спине или тазе, нарушение менструального цикла и очень быстрое чувство сытости. Важно обнаружить рак яичников на ранних стадиях, чтобы остановить распространение злокачественных клеток, резюмировал доктор.

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