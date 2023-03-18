Онколог рассказал, какой налет на языке появляется при раке

Онколог и врач-эндоскопист Иван Карасев рассказал, какой налет на языке может быть признаком рака ЖКТ. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Фото: Unsplash Unsplash

Как пояснил эксперт, об онкологии органов ЖКТ может предупреждать белый налет на языке. Он появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника или рта. Также белый, плотный и вязкий налет может предупреждать о других заболеваниях, например сахарном диабете.

Еще один симптом, который появляется при раке органов ЖКТ, — жжение языка. Желтый и серый налет предупреждают о гастрите и болезнях желчевыводящих органов.