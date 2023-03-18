Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Онколог Карасев рассказал, что налет на языке может быть симптомом рака

Мария Каткова

Онколог и врач-эндоскопист Иван Карасев рассказал, какой налет на языке может быть признаком рака ЖКТ. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Онколог рассказал, какой налет на языке появляется при раке
Фото: UnsplashUnsplash

Как пояснил эксперт, об онкологии органов ЖКТ может предупреждать белый налет на языке. Он появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника или рта. Также белый, плотный и вязкий налет может предупреждать о других заболеваниях, например сахарном диабете.

Онколог раскрыл пищевые привычки, которые могут вызвать рак

Еще один симптом, который появляется при раке органов ЖКТ, — жжение языка. Желтый и серый налет предупреждают о гастрите и болезнях желчевыводящих органов.

Ранее сообщалось, что онколог раскрыла причины развития рака желудка.

Новости,Иван Карасев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий