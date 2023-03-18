Онколог рассказал, какой налет на языке появляется при раке

Онколог и врач-эндоскопист Иван Карасев рассказал, какой налет на языке может быть признаком рака ЖКТ. Об этом сообщает "Доктор Питер".
Как пояснил эксперт, об онкологии органов ЖКТ может предупреждать белый налет на языке. Он появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника или рта. Также белый, плотный и вязкий налет может предупреждать о других заболеваниях, например сахарном диабете.
Еще один симптом, который появляется при раке органов ЖКТ, — жжение языка. Желтый и серый налет предупреждают о гастрите и болезнях желчевыводящих органов.
Ранее сообщалось, что онколог раскрыла причины развития рака желудка.