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1 час назад

Онколог Пильх раскрыл пищевые привычки, которые могут спровоцировать рак

Мира Маркина

Онколог Михаил Пильх рассказал, какие привычки могут вызвать рак. Об этом сообщает РИАМО.

Прежде всего медик посоветовал снизить потребление красного мяса и соблюдать баланс между белковой и растительной пищей.

Кроме того, онколог рекомендовал не злоупотреблять полуфабрикатами, молоком длительного хранения и мясом, которое было заморожено несколько раз.

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Другая вредная привычка – употребление продуктов с большим количеством консервантов, а также чрезмерное потребление жареной, копченой и приготовленной на открытом огне пищи. В данных блюдах слишком много канцерогенов.

Для профилактики онкологии Пильх посоветовал налегать на продукты, содержащие клетчатку.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как снизить риски развития рака легких.

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