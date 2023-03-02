Онколог Михаил Пильх рассказал, какие привычки могут вызвать рак. Об этом сообщает РИАМО.

Прежде всего медик посоветовал снизить потребление красного мяса и соблюдать баланс между белковой и растительной пищей.

Кроме того, онколог рекомендовал не злоупотреблять полуфабрикатами, молоком длительного хранения и мясом, которое было заморожено несколько раз.

Другая вредная привычка – употребление продуктов с большим количеством консервантов, а также чрезмерное потребление жареной, копченой и приготовленной на открытом огне пищи. В данных блюдах слишком много канцерогенов.

Для профилактики онкологии Пильх посоветовал налегать на продукты, содержащие клетчатку.