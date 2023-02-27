Ладонный акантоз: необычный симптом, который может быть предвестником рака

Онкология опасна тем, что многие симптомы данного недуга первое время могут даже не вызывать подозрений. Однако, если вы заметили изменения в своем организме, важно немедленно обращаться к врачу – нередко самый непримечательный симптом может указывать на серьезное заболевание. Подробнее об одном из таких симптомов – в материале "Рамблера".

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Не так давно онкологи рассказали о странном симптоме, который в 95% случаев свидетельствует о раке легких. Обнаружить его можно, если внимательно посмотреть на свои ладони.

Если кожа на руках вдруг стала толще, светлее и как будто бархатистее, это может говорить о ладонном акантозе –заболевании, которое проявляется утолщением ладоней с утрированием кожного рисунка, из-за чего поверхность рук становится "вельветовой". По данным исследований, именно ладонный акантоз указывает на прогрессирующий рак легких.

Как правило, при акантозе ладони выглядят так, как после приема горячей ванны. Помимо прочего, стоит обратить внимание на деформации ногтевой пластины, увеличение пальцев в размерах, а также ни с чем не связанное появление сыпи и покраснений. Если вы заподозрили у себя акантоз, следует как можно скорее обратиться к лечащему врачу, чтобы установить причины возникновения заболевания.