Выяснилось, что экстракт омелы эффективен при онкологии

В Университете Джонса Хопкинса установили, что экстракт омелы мешает прогрессирующему раку развиваться. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Cancer Research Communication.
Омела белая — вечнозеленый кустарник, паразитирующий на лиственных деревьях. В традиционной медицине ее используют, чтобы бороться с разными заболеваниями нервной системы и с онкологией.
Ученые провели эксперимент, чтобы объективно оценить эффективность омелы. Экстракт растения внутривенно ввели 21 пациенту, которым диагностировали позднюю стадию рака.
Как отмечают исследователи, они стремились установить, безопасна ли омела. Участникам эксперимента сначала вводили 600 миллиграммов экстракта три раза в неделю, затем доза увеличилась. В итоге через 15 недель состояние пяти пациентов стабилизировалось и болезнь перестала развиваться, а опухоли трех испытуемых стали меньше.
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