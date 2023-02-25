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1 час назад

Ученые доказали, что экстракт омелы эффективен в борьбе с онкологией

Мира Маркина

В Университете Джонса Хопкинса установили, что экстракт омелы мешает прогрессирующему раку развиваться. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Cancer Research Communication.

Выяснилось, что экстракт омелы эффективен при онкологии
Фото: PxherePxhere

Омела белая — вечнозеленый кустарник, паразитирующий на лиственных деревьях. В традиционной медицине ее используют, чтобы бороться с разными заболеваниями нервной системы и с онкологией.

Ученые провели эксперимент, чтобы объективно оценить эффективность омелы. Экстракт растения внутривенно ввели 21 пациенту, которым диагностировали позднюю стадию рака.

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Как отмечают исследователи, они стремились установить, безопасна ли омела. Участникам эксперимента сначала вводили 600 миллиграммов экстракта три раза в неделю, затем доза увеличилась. В итоге через 15 недель состояние пяти пациентов стабилизировалось и болезнь перестала развиваться, а опухоли трех испытуемых стали меньше.

Ранее "Рамблер" писал о неожиданном симптоме тяжелой формы рака.

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