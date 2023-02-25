Выяснилось, что экстракт омелы эффективен при онкологии

Омела белая — вечнозеленый кустарник, паразитирующий на лиственных деревьях. В традиционной медицине ее используют, чтобы бороться с разными заболеваниями нервной системы и с онкологией.

Как отмечают исследователи, они стремились установить, безопасна ли омела. Участникам эксперимента сначала вводили 600 миллиграммов экстракта три раза в неделю, затем доза увеличилась. В итоге через 15 недель состояние пяти пациентов стабилизировалось и болезнь перестала развиваться, а опухоли трех испытуемых стали меньше.