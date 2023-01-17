Онколог раскрыл необычный признак тяжелой формы рака

Пациенты, страдающие от тяжелой формы рака, обладают специфическим запахом. От них пахнет несвежим мясом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил онколог, профессор РАН, заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко» Игорь Нехаев.

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Как утверждает специалист, такой симптом появляется лишь на поздних стадиях онкологического заболевания. Специфический запах может быть симптомом и других болезней, например, при диабете, добавил эксперт. Но в этом случае, по его словам, будет слышен запах ацетона.

Также онколог подчеркнул, что важно обратиться к специалисту в случае изменения в восприятии запахов. Обнаружив этот симптом на раннем этапе, можно вовремя диагностировать серьезную болезнь.

«Если вам кажется, что ваш личный запах изменился или близкие люди стали пахнуть как-то по-другому, привычная еда вдруг стала неприятна, нужно проконсультироваться с врачом и поискать причину этих изменений», — рекомендовал доктор.

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