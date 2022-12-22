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2 часа назад

Онколог Борзяница раскрыл первые признаки рака языка

Мира Маркина

Онколог Станислав Борзяница в беседе с изданием "Секрет фирмы" раскрыл первые признаки рака языка.

Онколог раскрыл первые признаки рака языка
Фото: UnsplashUnsplash

По словам врача, стоит насторожиться, если раны на языке долго не заживают, появились язвы, уплотнения и припухлости, нарушилась подвижность органа и возникло чувство онемения. Эти симптомы не всегда свидетельствуют об онкологии, но тем не менее лучше обратиться к врачу.

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Борзяница отметил, что прежде всего рак языка провоцируют курение и алкоголь. Кроме того, болезнь может возникнуть на фоне вируса папилломы человека (ВПЧ). Онколог подчеркнул, что у ВПЧ насчитывается более 600 штаммов, но не все они опасны:

"Онкогенными считаются 16-й и 18-й типы. <...> Если у вас обнаружены именно эти типы вируса — стоит следить за своим здоровьем особенно тщательно и периодически обследоваться у специалиста".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как клеткам рака удается контролировать свое бессмертие.

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