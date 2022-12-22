Онколог раскрыл первые признаки рака языка

По словам врача, стоит насторожиться, если раны на языке долго не заживают, появились язвы, уплотнения и припухлости, нарушилась подвижность органа и возникло чувство онемения. Эти симптомы не всегда свидетельствуют об онкологии, но тем не менее лучше обратиться к врачу.