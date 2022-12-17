Как клеткам рака удается контролировать свое бессмертие

Почему рак рецидивирует? Если вы хотя бы раз задавались этим вопросом, вам будет интересна новая статья “Рамблера”.

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Доктор Джонатан Алдер и его команда исследователей из Школы медицины университета Питтсбурга обнаружили, как меланома научилась предотвращать собственную гибель. Результаты их работы опубликованы на портале издания Science and Technology Daily.

На конце хромосом находятся защитные колпачки – теломеры. Они предотвращают деградацию молекул ДНК. И с каждым циклом деления клеток теломеры становятся короче, если организм здоров. Когда они слишком длинные, это свидетельствует о наличии онкологического заболевания.

Удлинение теломер связано с белком теломераза. Он защищает “колпачки” от гибели клеток и повреждений. Если рак мутирует в гене теломеразы TERT, то онкологические клетки растут и таким образом достигают бессмертия, утверждают ученые. Поэтому меланома так часто рецидивирует.

Однако исследователи пошли дальше. Они попробовали мутировать TERT в меланоцитах, но им не удалось получить такие же длинные теломеры, как в опухолях пациентов. А это значит, что есть нечто еще, влияющее на рецидив рака.

Ученые занялись поисками недостающего звена между меланомой, мутациями промотора TERT и теломерами-переростками. И нашли его в области под названием TPP1. Она находится в белке, связывающем теломеры и часто мутирует. И его мутации похожи на изменения TERT. Ученые стимулировали продукцию белка. Добавили TERT и TPP1 обратно в клетки. Белки объединились, в результате чего образовались те самые длинные теломеры.

Таким образом, онкологи получили новую цель – вероятно, для лечения рецидивирующего рака нужно найти механизм, который не даст этим белкам делать клетки рака “бессмертными”.