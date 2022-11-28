Новые методы борьбы с тяжелыми случаями рака

Статистика не радует: рак в мире диагностируют все чаще. Причин у заболевания немало, среди них и неблагоприятная наследственность, и нездоровый образ жизни, и негативные для человека экологические факторы. Хорошая новость в том, что и выявлять эту болезнь на ранних стадиях у врачей получается все лучше – методы диагностики тоже развиваются. Более того, есть виды онкозаболеваний, еще недавно считавшиеся неизлечимыми, а теперь успешно побеждаемые врачами. Хирург-онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Равильевич Зинатулин рассказал "Рамблеру" о новых методиках борьбы с онкологией.
Во многих случаях удаление злокачественного образования не дает победы над раком в организме. Операция становится лишь этапом на пути к выздоровлению. Зачастую причина этого – метастазы в органах и тканях, которые продуцирует онкология. Часто при раке желудка, яичников, аппендикса, колоректальном раке они появляются именно в брюшной полости. Чем позже болезнь диагностирована, тем и справиться с ней, как правило, сложнее.
Развитие современной медицины помогает победить даже сложные виды рака. Или не победить полностью, но на годы продлить жизнь, что тоже немало. Для этого врачи применяют разные методики, например:
Это точечное воздействие на опухоль, почти не затрагивающее здоровые клетки. Она нацелена на белки раковых клеток, отвечающие за рост и деление.
Она помогает организму бороться с опухолевыми клетками собственными силами, своим потенциалом.
Инновационная методика лечения тех видов рака, при которых в брюшной полости образуются метастазы или вторичные опухолевые очаги.
Гипертермическая химиотерапия – один из этапов лечения, она работает на выздоровление вместе с операциями по удалению злокачественной опухоли. Ее задача – удалить метастазы, в том числе самые мелкие. Процедура помогает увеличить продолжительность жизни больного на 4, 5 лет и, при некоторых видах рака, намного дольше. Когда это не просто цифры, а годы жизни конкретного человека, результаты впечатляют! Методика дает высокий для онкологии процент: 30-35% положительных случаев. Важно и то, что этот препарат вводится непосредственно в брюшину, а не поступает в организм через вену. Поэтому HIPEC менее токсична, чем стандартная химиотерапия.
Обычно после такого лечения пациента выписывают из стационара на 10-й день или чуть позже. Далее ему нужно продолжать наблюдаться у онколога и пройти курсы традиционной химиотерапии. У HIPEC есть ограничения: проблемы с сердцем и сосудами, ряд хронических заболеваний, общее состояние здоровья пациента и другие. Понятно, что 100-процентный результат в борьбе с раком врачи не гарантируют и в XXI веке. Однако радует то, что многочисленные исследования показывают: HIPEC может продлить жизнь онкобольного и улучшить ее качество.