Новые методы борьбы с тяжелыми случаями рака



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Поэтому в онкологии так важно найти болезнь как можно раньше, - объясняет Дмитрий Зинатулин, – ведь от стадии зависит успех лечения. Чем раньше мы узнали о болезни пациента, тем выше вероятность, что выбранный протокол поможет. Медицинское сообщество всего мира постоянно говорит о необходимости своевременного скрининга рака. Особенно внимательно прислушаться к этому стоит людям из групп риска. Им необходимо проверяться регулярно.









Зинатулин Дмитрий Равильевич

Врач-хирург первой категории, врач-онколог, к.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»





style='font-style: italic;line-height: 20px'>Поэтому в онкологии так важно найти болезнь как можно раньше, - объясняет Дмитрий Зинатулин, – ведь от стадии зависит успех лечения. Чем раньше мы узнали о болезни пациента, тем выше вероятность, что выбранный протокол поможет. Медицинское сообщество всего мира постоянно говорит о необходимости своевременного скрининга рака. Особенно внимательно прислушаться к этому стоит людям из групп риска. Им необходимо проверяться регулярно.

Локальная химия

Развитие современной медицины помогает победить даже сложные виды рака. Или не победить полностью, но на годы продлить жизнь, что тоже немало. Для этого врачи применяют разные методики, например:

Таргетную терапию

Это точечное воздействие на опухоль, почти не затрагивающее здоровые клетки. Она нацелена на белки раковых клеток, отвечающие за рост и деление.

Иммунотерапию

Она помогает организму бороться с опухолевыми клетками собственными силами, своим потенциалом.

Гипертермохимиотерапию или HIPEC

Инновационная методика лечения тех видов рака, при которых в брюшной полости образуются метастазы или вторичные опухолевые очаги.

Скальпель и тепло

Онколог из США Пол Шугабейкер в 1980-е годы предположил, что промывание нагретым раствором лекарства может способствовать гибели метастазов. Методика зарекомендовала себя и стала частью практики в онкоцентрах разных стран. Именно уникальная технология HIPEC помогает пациентам с онкологическими заболеваниями на поздней стадии.

Зинатулин Дмитрий Равильевич Врач-хирург первой категории, врач-онколог, к.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

Гипертермическая химиотерапия – один из этапов лечения, она работает на выздоровление вместе с операциями по удалению злокачественной опухоли. Ее задача – удалить метастазы, в том числе самые мелкие. Процедура помогает увеличить продолжительность жизни больного на 4, 5 лет и, при некоторых видах рака, намного дольше. Когда это не просто цифры, а годы жизни конкретного человека, результаты впечатляют! Методика дает высокий для онкологии процент: 30-35% положительных случаев. Важно и то, что этот препарат вводится непосредственно в брюшину, а не поступает в организм через вену. Поэтому HIPEC менее токсична, чем стандартная химиотерапия.