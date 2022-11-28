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2 часа назад

Новые методы борьбы с тяжелыми случаями рака

Мира Маркина
Зинатулин Дмитрий Равильевичэксперт

Статистика не радует: рак в мире диагностируют все чаще. Причин у заболевания немало, среди них и неблагоприятная наследственность, и нездоровый образ жизни, и негативные для человека экологические факторы. Хорошая новость в том, что и выявлять эту болезнь на ранних стадиях у врачей получается все лучше – методы диагностики тоже развиваются. Более того, есть виды онкозаболеваний, еще недавно считавшиеся неизлечимыми, а теперь успешно побеждаемые врачами. Хирург-онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Равильевич Зинатулин рассказал "Рамблеру" о новых методиках борьбы с онкологией.

Новые методы борьбы с тяжелыми случаями рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вовремя обнаружить

Видео дня

Во многих случаях удаление злокачественного образования не дает победы над раком в организме. Операция становится лишь этапом на пути к выздоровлению. Зачастую причина этого – метастазы в органах и тканях, которые продуцирует онкология. Часто при раке желудка, яичников, аппендикса, колоректальном раке они появляются именно в брюшной полости. Чем позже болезнь диагностирована, тем и справиться с ней, как правило, сложнее.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Поэтому в онкологии так важно найти болезнь как можно раньше, - объясняет Дмитрий Зинатулин, – ведь от стадии зависит успех лечения. Чем раньше мы узнали о болезни пациента, тем выше вероятность, что выбранный протокол поможет. Медицинское сообщество всего мира постоянно говорит о необходимости своевременного скрининга рака. Особенно внимательно прислушаться к этому стоит людям из групп риска. Им необходимо проверяться регулярно.


Фото

Зинатулин Дмитрий Равильевич

Врач-хирург первой категории, врач-онколог, к.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»



Локальная химия

Развитие современной медицины помогает победить даже сложные виды рака. Или не победить полностью, но на годы продлить жизнь, что тоже немало. Для этого врачи применяют разные методики, например:

Таргетную терапию

Это точечное воздействие на опухоль, почти не затрагивающее здоровые клетки. Она нацелена на белки раковых клеток, отвечающие за рост и деление.

Иммунотерапию

Она помогает организму бороться с опухолевыми клетками собственными силами, своим потенциалом.

Гипертермохимиотерапию или HIPEC

Инновационная методика лечения тех видов рака, при которых в брюшной полости образуются метастазы или вторичные опухолевые очаги.

Скальпель и тепло

Онколог из США Пол Шугабейкер в 1980-е годы предположил, что промывание нагретым раствором лекарства может способствовать гибели метастазов. Методика зарекомендовала себя и стала частью практики в онкоцентрах разных стран. Именно уникальная технология HIPEC помогает пациентам с онкологическими заболеваниями на поздней стадии.
Зинатулин Дмитрий Равильевич
Зинатулин Дмитрий РавильевичВрач-хирург первой категории, врач-онколог, к.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

Гипертермическая химиотерапия – один из этапов лечения, она работает на выздоровление вместе с операциями по удалению злокачественной опухоли. Ее задача – удалить метастазы, в том числе самые мелкие. Процедура помогает увеличить продолжительность жизни больного на 4, 5 лет и, при некоторых видах рака, намного дольше. Когда это не просто цифры, а годы жизни конкретного человека, результаты впечатляют! Методика дает высокий для онкологии процент: 30-35% положительных случаев. Важно и то, что этот препарат вводится непосредственно в брюшину, а не поступает в организм через вену. Поэтому HIPEC менее токсична, чем стандартная химиотерапия.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>В работе с HIPEC мы используем специальную установку обеспечивающую подачу теплого раствора химиопрепарата. Датчики температуры контролируют как нагрев, так и охлаждение раствора на каждом этапе процедуры. Сразу после удаления опухоли раствор, нагретый до +42-43 градусов, начинает поступать в брюшину. Это длится час. Препарат циркулирует между нагревательным элементом и брюшиной, затем хирург закрывает рану.


Фото

Зинатулин Дмитрий Равильевич

Врач-хирург первой категории, врач-онколог, к.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»



Обычно после такого лечения пациента выписывают из стационара на 10-й день или чуть позже. Далее ему нужно продолжать наблюдаться у онколога и пройти курсы традиционной химиотерапии. У HIPEC есть ограничения: проблемы с сердцем и сосудами, ряд хронических заболеваний, общее состояние здоровья пациента и другие. Понятно, что 100-процентный результат в борьбе с раком врачи не гарантируют и в XXI веке. Однако радует то, что многочисленные исследования показывают: HIPEC может продлить жизнь онкобольного и улучшить ее качество.

Болезни и лекарства,
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