Мясников назвал продукт для профилактики рака, ожирения и диабета

Необходимыми для профилактики онкологии, сахарного диабета и ожирения являются жирные кислоты Омега-3. В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что пользу этих веществ в борьбе с нечувствительностью к инсулину подтвердили недавние исследования.

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По словам специалиста, одной из самых распространенных причин развития диабета, ожирения и рака является именно инсулинорезистентность. Чтобы снизить риск возникновения этих заболеваний эксперт рекомендует включать в рацион морскую рыбу.

Также Мясников напомнил и о других полезных свойствах Омеги-3. Эти жирные кислоты способствуют повышению уровня лептина, который снижает аппетит и способствует избавлению от лишних килограммов, подчеркнул врач.

Ранее мы писали о том, что Мясников дал совет об интимной жизни людям старше 40 лет.