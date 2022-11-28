Мясников дал совет об интимной жизни людям старше 40 лет

Врач Александр Мясников дал совет о том, как улучшить интимную жизнь после сорока лет, в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По словам Мясникова, 40% мужчин и женщин в возрасте после 40 лет жалуются на различные проблемы сексуального хараектера.

Врач объяснил, что эти проблемы становятся отражением и результатам нашего образа жизни, питания и частого употребления таблеток, отсутствия физической активности.

Однако, по его словам, снижение интереса к интимной близости с годами можно считать вариантом нормы.

По словам Мясникова, зацикливаться на этих изменениях не стоит, а лучше постараться просто жить, общаться и "позволять себе безумства".

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