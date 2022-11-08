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23 минуты назад

Онколог Воробьев назвал симптомы онкологии, проявляющиеся по утрам

Диана Товсепова

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о проявляющихся по утрам симптомах онкологии.

Онколог назвал симптомы онкологии, проявляющиеся по утрам
Фото: PxherePxhere

Так, у больных онкологией часто встречается усталость, являющейся самым разрушительным побочным эффектом из всех. Связанная с раком усталость может повлиять не только физически, но и эмоционально, а также умственно.

При раке усталость становится результатом истощения запасов питательных веществ. Более выражена усталость при раке крови, потому что он возникает в костном мозге.

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Одним из симптомов опухоли головного мозга являются головные боли врачи называют головные боли.

Ранее мы писали о выпечке, провоцирующей онкологию.

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