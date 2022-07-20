Дефицит какого витамина встречается у больных раком

Онкологические недуги – вторая по частоте причина смертности в России после проблем с сердцем и сосудами. Не так давно ученые выяснили, что у большинства пациентов, больных раком, наблюдался дефицит важного витамина. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Некоторые витамины снижают инвазивность опухолей и их склонность к метастазированию. По данным WebMD, дефицит витамина D встречается в три раза чаще у пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями.

В 2011 году ученые обследовали 160 онкобольных, которые страдали от колоректального рака, а также рака молочной железы, простаты, легких и щитовидной железы. У 74% из них наблюдался дефицит витамина D. Ранее исследователи из Медицинской школы Ботукату Государственного университета Сан-Паулу изучили данные 209 женщин, больных раком груди, и выяснили, что у 55,6% — недостаток витамина D, еще у 26,2% — дефицит.

Согласно последним данным, низкий уровень данного витамина в организме чреват не только раком (в первую очередь – раком молочной железы и тонкой кишки), но и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и саркопенией.

Ученым еще предстоит выяснить, является ли нехватка витамина D одним из факторов, провоцирующих недуг, или же это его следствие.