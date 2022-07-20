Дефицит какого витамина встречается у больных раком

Онкологические недуги – вторая по частоте причина смертности в России после проблем с сердцем и сосудами. Не так давно ученые выяснили, что у большинства пациентов, больных раком, наблюдался дефицит важного витамина. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".
Некоторые витамины снижают инвазивность опухолей и их склонность к метастазированию. По данным WebMD, дефицит витамина D встречается в три раза чаще у пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями.
В 2011 году ученые обследовали 160 онкобольных, которые страдали от колоректального рака, а также рака молочной железы, простаты, легких и щитовидной железы. У 74% из них наблюдался дефицит витамина D. Ранее исследователи из Медицинской школы Ботукату Государственного университета Сан-Паулу изучили данные 209 женщин, больных раком груди, и выяснили, что у 55,6% — недостаток витамина D, еще у 26,2% — дефицит.
Согласно последним данным, низкий уровень данного витамина в организме чреват не только раком (в первую очередь – раком молочной железы и тонкой кишки), но и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и саркопенией.
Ученым еще предстоит выяснить, является ли нехватка витамина D одним из факторов, провоцирующих недуг, или же это его следствие.
Однако в любом случае крайне важно сдавать анализы на витамин D в организме, чтобы при необходимости врач назначил прием витамина. Кроме того, следует обогатить рацион продуктами, в которых содержится этот витамин – лососем, селедкой, сардинами, консервированным тунцом, яичными желтками, грибами, а также апельсиновым соком и молоком.