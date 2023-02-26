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58 минут назад

Онколог Астраханцев рассказал, как снизить риски развития рака легких

Мира Маркина

Врач-онколог и химиотерапевт Максим Астраханцев в разговоре с изданием "Вечерняя Москва" рассказал, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы существенно снизить риски развития онкологических заболеваний органов дыхания.

Онколог рассказал, как снизить риски развития рака легких
Фото: UnsplashUnsplash

Онколог заявил, что лучшим способом предотвратить развитие рака легких будет отказаться от пагубных привычек. По его словам, риск заполучить онкологию в легких у курильщиков выше в 10-12 раз нежели у некурящих людей.

«В группу высокого риска в первую очередь входят курильщики, а также люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах. Среднестатистический больной раком легкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50–60 лет», — объяснил Астраханцев.

Хроническая обструктивная болезнь легких: что нужно знать

В сулчае, если человек ниак не может отказаться от курения, доктор посоветовал ежегодно проходить обследование и делать флюорографию или рентгенографию легких.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой кашель специфичен для рака легких.

Болезни и лекарства,Максим Астраханцев,
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