Врач-онколог и химиотерапевт Максим Астраханцев в разговоре с изданием "Вечерняя Москва" рассказал, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы существенно снизить риски развития онкологических заболеваний органов дыхания.
Онколог заявил, что лучшим способом предотвратить развитие рака легких будет отказаться от пагубных привычек. По его словам, риск заполучить онкологию в легких у курильщиков выше в 10-12 раз нежели у некурящих людей.
«В группу высокого риска в первую очередь входят курильщики, а также люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах. Среднестатистический больной раком легкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50–60 лет», — объяснил Астраханцев.
В сулчае, если человек ниак не может отказаться от курения, доктор посоветовал ежегодно проходить обследование и делать флюорографию или рентгенографию легких.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какой кашель специфичен для рака легких.