Хроническая обструктивная болезнь легких: что нужно знать

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – состояние, связанное с нарушением движения входящего и выходящего воздушного потока из-за сужения просвета дыхательных путей. Также у пациентов с ХОБЛ нередко наблюдаются частичное разрушение тканей легких, заращение дыхательных путей мокротой, множественные воспалительные процессы.

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Согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ считается третьей по распространенности причиной смерти людей во всем мире. Что нужно знать об этом заболевании каждому, читайте в статье «Рамблера».

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ХОБЛ – следствие совокупности факторов

В первую очередь следует отметить, что хроническая обструктивная болезнь легких развивается постепенно, не стремительно, с периодическими обострениями. Вероятность ее возникновения увеличивается, если

вы курите сами или являетесь пассивным курильщиком;

часто вдыхаете мелкодисперсную пыль, химические вещества, дым;

ежедневно готовите пищу на натуральном топливе (например, на костре) или отапливаете помещение углем;

имеете астму в анамнезе и (или) генетическое нарушение – дефицит альфа-1-антитрипсина, диагностированный в детстве;

имело место нарушение внутриутробного развития (в частности недоношенность), частые или тяжелые респираторные инфекции в детстве, которые препятствовали полноценному развитию легких.

Требует комплексного подхода

Хроническая обструктивная болезнь легких неизлечима. Тем не менее, очень важно для поддержания оптимального качества жизни пациента как можно раньше выявить заболевание.

Симптомы ХОБЛ:

затруднение дыхания,

одышка,

кашель (нередко с выделением мокроты), который не проходит в течение длительного времени,

утомляемость.

При наличии вышеперечисленных симптомов рекомендовано пройти процедуру спирометрии для измерения работы легких.

Сдержать прогрессирование заболевания возможно, чтобы улучшить состояние пациента. В первую очередь, согласно рекомендациям ВОЗ, следует отказаться от курения, а также пройти вакцинацию. Заболевание гриппом, коронавирусом и пневмонией может сильно ударить по здоровью пациента с ХОБЛ.

В некоторых случаях лечащий врач назначает ингаляционные препараты (разного механизма действия), которые расширяют дыхательные пути. Ингаляции могут потребоваться как на постоянной основе, так и во время сильных обострений заболевания. Поскольку ХОБЛ нередко сопровождается воспалительными процессами в легких, чтобы укротить их, врач назначает кортикостероиды.

Несет угрозу жизни

Когда болезнь прогрессирует, пациенту становится сложнее выполнять повседневные действия. В результате его производительность труда снижается, а расходы на лечение и ограничения в быту ложатся тяжелым финансовым бременем. Угнетенное состояние сказывается на течении заболевания.

По данным ВОЗ, часто хроническая обструктивная болезнь легких сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком легких, нарушениями опорно-двигательной системы, остеопорозом, даже депрессией. Все это в комплексе отражается на шансах больного на нормальную жизнь.

ХОБЛ поражает один из жизненно-важных органов. Поэтому обострение заболевания особенно опасно, пациенту может потребоваться экстренная медицинская помощь и последующая госпитализация. Не оказанная вовремя помощь влияет на риск летального исхода.