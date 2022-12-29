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1 час назад

Пульмонолог Гамбарян предупредила россиян о фиброзе после заболевания гриппом

Мира Маркина

В этом году в России зафиксирована мощная волна гриппа. Само по себе заболевание не из приятных. Но у него могут быть необратимые последствия. О них URA.RU рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

По словам медика, нередко после гриппа на легких переболевшего образуются рубцы, то есть, развивается фиброз.

“И речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях легкое уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания”, — уточнила пульмонолог.

Почему люди до сих пор умирают от гриппа

Эксперт предупредила, что фиброз может стать причиной формирования дыхательной недостаточности, если площадь поврежденной ткани легких окажется велика. Это состояние смертельно опасно для человека.

Ранее мы писали о неожиданном последствии приема соленой пищи.

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