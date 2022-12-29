В этом году в России зафиксирована мощная волна гриппа. Само по себе заболевание не из приятных. Но у него могут быть необратимые последствия. О них URA.RU рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.
По словам медика, нередко после гриппа на легких переболевшего образуются рубцы, то есть, развивается фиброз.
“И речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях легкое уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания”, — уточнила пульмонолог.
Эксперт предупредила, что фиброз может стать причиной формирования дыхательной недостаточности, если площадь поврежденной ткани легких окажется велика. Это состояние смертельно опасно для человека.
Ранее мы писали о неожиданном последствии приема соленой пищи.