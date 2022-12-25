Грипп считается далеко не самым страшным заболеванием, однако в этом сезоне от последствий гриппа умерли не менее семи человек. 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что погибли пятеро. "Рамблер" расскажет, почему люди до сих пор умирают от гриппа.
Инфекция передается воздушно-капельным путем, особенно если больной человек чихает и кашляет. В этот момент частицы слюны с вирусом разлетаются на расстояние до шести метров. Чтобы избавить помещение от вируса, необходимо проводить влажную уборку и проветривать их.
Гриппу вовсе не страшен антибиотик, в случае с гриппом бесконтрольный прием препаратов может стать даже опасным. Так как грипп уничтожает естественную микрофлору кишечника — важную часть иммунитета человека. Организм становится слабее и теряет силы, поэтому ему труднее противостоять вирусной инфекции.
Конечно, люди умирают не от самого гриппа, а от осложнений, которые он вызывает. Как правило, осложнения бывают у ослабленных людей. Самое распространенное осложнение — пневмония, то есть воспаление легких.
За пять дней, если это типичная ОРВИ, то заболевание уже сойдет на нет. Если же это грипп, то за это время может развиться более серьезные осложнения: пневмония, которая может приводить к летальному исходу. Поэтому, если вдруг у вас выявились симптомы простудного заболевания, тем более с высокой температурой, ломотой в теле, необходимо сразу обратиться к врачу и быть под его наблюдением каждые пять дней.