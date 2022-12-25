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2 часа назад

Почему люди до сих пор умирают от гриппа

Даша Краснова
Тугай Екатерина Алексанровнаэксперт

Грипп считается далеко не самым страшным заболеванием, однако в этом сезоне от последствий гриппа умерли не менее семи человек. 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что погибли пятеро. "Рамблер" расскажет, почему люди до сих пор умирают от гриппа.

Почему люди до сих пор умирают от гриппа
Фото: UnsplashUnsplash

Инфекция передается воздушно-капельным путем, особенно если больной человек чихает и кашляет. В этот момент частицы слюны с вирусом разлетаются на расстояние до шести метров. Чтобы избавить помещение от вируса, необходимо проводить влажную уборку и проветривать их.

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Гриппу вовсе не страшен антибиотик, в случае с гриппом бесконтрольный прием препаратов может стать даже опасным. Так как грипп уничтожает естественную микрофлору кишечника — важную часть иммунитета человека. Организм становится слабее и теряет силы, поэтому ему труднее противостоять вирусной инфекции.

Эксперт предупредил об опасных последствиях гриппа

Конечно, люди умирают не от самого гриппа, а от осложнений, которые он вызывает. Как правило, осложнения бывают у ослабленных людей. Самое распространенное осложнение — пневмония, то есть воспаление легких.

Причины, почему так происходит, как минимум я вижу две. Первая, это низкий уровень вакцинации. Даже если вакцина не защитит вас полностью на 100% от заражения гриппом, она обучит ваш иммунитет быстро и своевременно выработать нужное количество антител для борьбы с инфекцией. И даже если вы заболеете гриппом после вакцинации, то болезнь пройдет гораздо проще и легче. Вторая причина это то, что многие люди часто путают симптомы ОРВИ и гриппа и из за этого просто не обращаются к врачу, принимая на протяжении 3-5 дней жаропонижающие, какие-то симптоматические препараты.
Тугай Екатерина Алексанровна
Тугай Екатерина АлексанровнаВрач-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

За пять дней, если это типичная ОРВИ, то заболевание уже сойдет на нет. Если же это грипп, то за это время может развиться более серьезные осложнения: пневмония, которая может приводить к летальному исходу. Поэтому, если вдруг у вас выявились симптомы простудного заболевания, тем более с высокой температурой, ломотой в теле, необходимо сразу обратиться к врачу и быть под его наблюдением каждые пять дней.

Что же касается вакцинации. Ее бояться не надо. Все вакцины от гриппа многократно проверены. В России уже почти 10 лет, как работает приказ о вакцинации от гриппа беременных женщин.
Да, мы не вакцинируем беременных женщин в первом триместре, но мы стараемся проводить вакцинацию либо на этапе планирования беременности, либо после 12 недели. Все вакцины от гриппа неживые и могут быть введены практически на любом сроке. Если вы вакцинировались от гриппа на маленьком сроке беременности, и когда еще не знали, что беременны, то это не повод ни для прерывания беременности, ни для каких-то ещё дополнительных исследований.
Тугай Екатерина Алексанровна
Тугай Екатерина АлексанровнаВрач-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина
Болезни и лекарства,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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