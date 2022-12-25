Почему люди до сих пор умирают от гриппа

Что же касается вакцинации. Ее бояться не надо. Все вакцины от гриппа многократно проверены. В России уже почти 10 лет, как работает приказ о вакцинации от гриппа беременных женщин.

Да, мы не вакцинируем беременных женщин в первом триместре, но мы стараемся проводить вакцинацию либо на этапе планирования беременности, либо после 12 недели. Все вакцины от гриппа неживые и могут быть введены практически на любом сроке. Если вы вакцинировались от гриппа на маленьком сроке беременности, и когда еще не знали, что беременны, то это не повод ни для прерывания беременности, ни для каких-то ещё дополнительных исследований.

Тугай Екатерина Алексанровна Врач-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина