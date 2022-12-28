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2 часа назад

Как соленая еда повышает уровень стресса

Мира Маркина

Медики уже не первый год твердят нам об опасных свойствах соли. Злоупотребление этим продуктом может спровоцировать болезни почек и печени, а также атеросклероз, привести к вымыванию кальция из организма и стать причиной повышенного давления.

Как соленая еда повышает уровень стресса
Фото: UnsplashUnsplash

Но и это еще не все: не так давно ученые пришли к выводу, что соленая пища повышает уровень стресса. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи из Университета Эдинбурга в Шотландии провели несколько экспериментов над мышами. Грызунов разделили на две группы: одну 2-8 недель кормили соленой едой (доза была примерно такой, как в человеческой пище), а вторая группа сидела на обычной диете.

Далее у грызунов взяли анализ крови и установили, что у мышей из первой группы вырос уровень кортизола – "гормона стресса". Кроме того, после эвтаназии у грызунов взяли образцы тканей мозга. В них эксперты выявили повышенную активность генов, вырабатывающих ответственные за реакцию на стресс белки.

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Что важно: данный эффект проявлялся уже спустя две недели после диеты с высоким содержанием соли. Ученые выдвинули предположение, что люди также подвержены данному эффекту соленой пищи.

В заключение ученые добавили, что многие люди стараются следить за питанием, обращая внимание на калорийность продуктов и на содержание сахара в них. Однако количество соли в той или иной еде также играет значительную роль, поскольку соль может оказывать серьезное влияние на организм человека. Причем, как подтвердил эксперимент исследователей, не только на физическое состояние, но и на психическое.

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