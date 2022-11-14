Отоларинголог предостерегла от полоскания горла солью

Отоларинголог Валерия Голубова в беседе с изданием "Доктор Питер" предостерегла от полоскания горла содой и солью.
"Полоскание вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздраженная",
– пояснила медик.
Врач сравнила такое полоскание с посыпанием раны солью: это неэффективно, и к тому же возможно появление ожога.
Голубова посоветовала отдавать предпочтение растворам для полоскания, которые продаются в аптеке, или же наборам трав.
Чтобы смягчить боль в горле, эксперт порекомендовала мятные леденцы – они действуют как обезболивающие и как антисептик.
Ранее "Рамблер" рассказывал, для кого опасна соль.