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39 минут назад

Отоларинголог Голубова предостерегла от полоскания горла солью

Мира Маркина

Отоларинголог Валерия Голубова в беседе с изданием "Доктор Питер" предостерегла от полоскания горла содой и солью.

Отоларинголог предостерегла от полоскания горла солью
Фото: UnsplashUnsplash

"Полоскание вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздраженная",

– пояснила медик.

Врач Тяжельников назвал метод лечения солью опасным для здоровья

Врач сравнила такое полоскание с посыпанием раны солью: это неэффективно, и к тому же возможно появление ожога.

Голубова посоветовала отдавать предпочтение растворам для полоскания, которые продаются в аптеке, или же наборам трав.

Чтобы смягчить боль в горле, эксперт порекомендовала мятные леденцы – они действуют как обезболивающие и как антисептик.

Ранее "Рамблер" рассказывал, для кого опасна соль.

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