Отоларинголог предостерегла от полоскания горла солью

Отоларинголог Валерия Голубова в беседе с изданием "Доктор Питер" предостерегла от полоскания горла содой и солью.

Фото: Unsplash Unsplash

"Полоскание вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздраженная",

– пояснила медик.

Врач сравнила такое полоскание с посыпанием раны солью: это неэффективно, и к тому же возможно появление ожога.

Голубова посоветовала отдавать предпочтение растворам для полоскания, которые продаются в аптеке, или же наборам трав.