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4 часа назад

Врач Тяжельников назвал метод лечения солью опасным для здоровья

Стелла Шмель

Врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о негативных последствиях метода лечения организма солью. Его слова приводит "Мослента".

Врач предостерег гипертоников от злоупотребления солью
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

По мнению специалиста, такой подход несет больше вреда, чем пользы.

"Соль задерживает жидкость в организме, вызывая отеки, повышается кровяное давление", - отметил эксперт.

Людям с тяжелыми патологиями почек и гипертоникам врач порекомендовал "быть с солью на Вы" и не злоупотреблять данным продуктом.

Хватит есть соль: как не допустить камней в почках

"Здоровому человеку достаточно употреблять до пяти граммов соли в день. Употребление сверх этой нормы может быть опасным", - заявил медик.

Ранее мы писали о мифах о поваренной соли. Так ли она опасна для организма? Читайте в материале "Рамблера".

Новости,Андрей Тяжельников,
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