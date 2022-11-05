Врач предостерег гипертоников от злоупотребления солью

Врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о негативных последствиях метода лечения организма солью. Его слова приводит "Мослента".
По мнению специалиста, такой подход несет больше вреда, чем пользы.
"Соль задерживает жидкость в организме, вызывая отеки, повышается кровяное давление", - отметил эксперт.
Людям с тяжелыми патологиями почек и гипертоникам врач порекомендовал "быть с солью на Вы" и не злоупотреблять данным продуктом.
"Здоровому человеку достаточно употреблять до пяти граммов соли в день. Употребление сверх этой нормы может быть опасным", - заявил медик.
Ранее мы писали о мифах о поваренной соли. Так ли она опасна для организма? Читайте в материале "Рамблера".