Хватит есть соль: как не допустить камней в почках

Само словосочетание "камни в почках" звучит устрашающе. Болезнь развивается вследствие нарушения обмена веществ и проявляется образованием камней в органах мочевыводящей системы. "Рамблер" поговорил с урологом Михаилом Лопуховым о том, как не допустить мочекаменной болезни.
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По словам врача, чаще всего болезнь настигает пациентов, которые ведут малоподвижный образ жизни, придерживаются неполноценного рациона питания, употребляют слишком жесткую или некачественную питьевую воду.
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Кроме того, заболевание развивается на фоне гиперпаратиреоза, проблем с ЖКТ и опорно-двигательным аппаратом; а также заболеваний мочевыделительной сферы: стриктуры уретры, простатита и других. В зоне риска также люди, страдающие раком простаты. С настороженностью стоит отнестись к заболеванию, если у близких родственников были случаи заболеваний мочевыделительной системы.
Лопухов Михаил ГеннадьевичВрач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
Симптомы камней в почках
Самый характерный признак заболевания — почечная колика, то есть острая боль в области поясницы. Изменение положения тела в этом случае не поможет.
боль и рези при мочеиспускании;
частое мочеиспускание, при этом моча выделяется в ограниченном количестве;
изменение цвета мочи, примесь крови;
рвота, тошнота, головная боль, слабость, повышенная температура тела.
Профилактика заболевания
Сократить употребление соли, повышающей нагрузку на выделительную систему.
Соблюдать умеренную диету – воздержаться от острой пищи. Выбирать продукты и блюда, способствующие поддержанию здоровья ЖКТ.
Питаться регулярно и небольшими порциями. Включать в питание богатые микро- и макронутриентами продукты, а также витаминные комплексы.
Наладить питьевой режим, пить достаточное количество чистой отфильтрованной воды – до 2,5 литров, если лечащий врач не против.
Быть физически активным, заниматься спортом, посещать бассейн, больше ходить пешком.
Кроме того, стоит регулярно наблюдаться у уролога, а также проходить регулярные УЗИ почек с периодичностью раз в два года. При появлении постоянных болей в пояснице, изменение цвета мочи, появление крови в моче обращаться к урологу для обследования
Лопухов Михаил ГеннадьевичВрач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)