Хватит есть соль: как не допустить камней в почках

Кроме того, заболевание развивается на фоне гиперпаратиреоза, проблем с ЖКТ и опорно-двигательным аппаратом; а также заболеваний мочевыделительной сферы: стриктуры уретры, простатита и других. В зоне риска также люди, страдающие раком простаты. С настороженностью стоит отнестись к заболеванию, если у близких родственников были случаи заболеваний мочевыделительной системы.



Лопухов Михаил Геннадьевич Врач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)