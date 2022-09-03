Выяснилось, для кого опасна соль

Эксперт рассказала, что существует несколько категорий людей, которым опасно употреблять соль. В первую очередь, по словам Соломатиной , к ним относятся гипертоники. Также солить блюда не стоит людям с заболеваниями почек и желудка.

Диетолог посоветовала употреблять меньше соли тем, кто склонен к отеком, так как это провоцирует застой воды в организме. Уменьшить количество соли надо при похудении, так как она замедляет метаболизм. Также ее нужно ограничить людям с плохой генетикой, лишним весом, большим количеством стресса и тем, кто имеет вредные привычки.