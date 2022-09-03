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1 час назад

Выяснилось, для кого опасна соль

Мария Каткова

Елена Соломатина, диетолог, рассказала, кому опасно употреблять соль. Об этом сообщает “Вечерняя Москва”.

Выяснилось, для кого опасна соль
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рассказала, что существует несколько категорий людей, которым опасно употреблять соль. В первую очередь, по словам Соломатиной, к ним относятся гипертоники. Также солить блюда не стоит людям с заболеваниями почек и желудка.

Диетолог посоветовала употреблять меньше соли тем, кто склонен к отеком, так как это провоцирует застой воды в организме. Уменьшить количество соли надо при похудении, так как она замедляет метаболизм. Также ее нужно ограничить людям с плохой генетикой, лишним весом, большим количеством стресса и тем, кто имеет вредные привычки.

Ранее сообщалось, что врач рассказала об опасности ароматизированного чая.

Новости,Елена Соломатина,
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